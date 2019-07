Valpartijen worden in het wielrennen nog altijd gezien als onvoorziene omstandigheden. Niemand durft er rekening mee te houden, maar er is geen ontkomen aan. Maandenlange minutieuze wetenschappelijke voorbereidingen zijn plots niks meer waard als een banale val het sleutelbeen van de favoriet breekt. Dit jaar werd het Tourpodium vooraf al onthoofd door het wegvallen van Chris Froome en Tom Dumoulin. En de eerste dagen moest Dylan Groenewegen op halve kracht spurten. Moet je op je hoofd gevallen zijn om nog aan wielrennen te doen? Humo sprak met enkele ervaringsdeskundigen.

Karsten Kroon ‘Kind in de lucht’

Karsten Kroon was een Nederlandse renner die uitblonk in de klassiekers en in 2002 een Touretappe won. Tijdens zijn lange carrière lag hij dikwijls tegen het asfalt.

Karsten Kroon «Ik heb in totaal veertig botten gebroken en ben een paar keer dicht bij de dood geweest. In de Vuelta van 2011 vloog ik tijdens een afdaling uit de bocht, recht het ravijn in. Daar weet ik niks meer van, er zijn twee weken uit mijn geheugen verdwenen. En in de Waalse Pijl ben ik met mijn hoofd op een vangrail gevallen, en was de volledige rechterkant van mijn gezicht gebroken. Meerdere operaties waren nodig om het te reconstrueren. De zenuwen zijn beschadigd, dat voel ik nog steeds.»

HUMO Zijn er ook mentale gevolgen?