Een uur lang praten we met Ecclestone, en meer dan eens zullen we hoofdschuddend zijn visie op de politiek aanhoren. Wanneer hij zegt dat ‘democratie voor losers is’, kunnen we onze ontsteltenis maar moeilijk verbergen. Maar ondanks zijn radicale standpunten – vaak ingenomen met als enige doel controverse uit te lokken – voelen we een zekere vorm van sympathie voor deze kleine maar taaie straatvechter.

Ecclestone begon met niks aan het leven, maar intussen tikt de teller van zijn fortuin tegen de 4 miljard euro aan. Zijn rijk bouwde hij naar eigen zeggen uit op doorzettingsvermogen, al hebben enkele niet zo koosjere deals óók geholpen. Zoals toen hij de Labour-partij van Tony Blair een donatie gaf van 1 miljoen pond. Niet veel later lobbyde Labour, dat nochtans gezworen had tabaksreclame te bannen, bij de EU voor een versoepeling van de regels voor zulke reclame. Toeval of niet, de tabaksindustrie was in die jaren de grote geldschieter van Bernies Formule 1-circus.

Om te begrijpen hoe iemand met niets het heeft weten te schoppen tot miljardair, moeten we een heel stuk terug in de tijd. Ecclestone heeft in eerdere interviews al gezegd dat de pesterijen tijdens zijn jeugd hem hebben gehard, en hem de moed en vastberadenheid hebben gegeven om de top te bereiken. Want zijn neus voor zaken, die had hij als kleine jongen al.