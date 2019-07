Van aliens tot een nieuwe wereldorde: dit zijn de 10 vreemdste complottheorieën

1 Aliens regeren de wereld

U vindt dat de groten der aarde zich weleens vreemd gedragen? Dat komt omdat ze eigenlijk als mens vermomde reptielachtige buitenaardse wezens zijn die hier miljoenen jaren geleden neerstreken met maar één doel: het menselijke ras onderwerpen. De bekendste verkondiger van de theorie is David Icke, een gewezen profvoetballer en BBC-sportjournalist, en ooit nog woordvoerder van de Green Party. In 1998 publiceerde hij ‘The Biggest Secret’, een boek waarin hij uiteenzet dat aliens afkomstig van het sterrenstelsel Draco al sinds mensenheugenis de aarde overheersen. Zo zouden ze volgens Icke in de loop der tijden allianties hebben gesloten met de Franse Merovingers, de Rothschilds, de familie Bush en de Britse koninklijke familie. Bekende Reptilians – of Lizard People – zouden Queen Elizabeth, George W. Bush en de Clintons zijn. Op YouTube circuleren flink wat beelden waarop de ogen van wereldleiders een fractie van een seconde rood kleuren: volgens believers voorbeelden van Reptilians bij wie de camouflage even een klein foutje vertoont. Je als slijmerige alien de hele tijd moeten voordoen als mens: het is niet te onderschatten!

Volgens een officiële peiling gelooft niet minder dan 4 procent van de geregistreerde stemgerechtigde Amerikanen, of ongeveer 12,5 miljoen brave burgers, in deze theorie. Maar, geef toe: dat Donald Trump een reptiel is dat door een ons niet welgezinde buitenaardse beschaving naar hier werd gestuurd om de wereld naar de verdommenis te helpen... Zo van de pot gerukt klinkt dat toch niet?