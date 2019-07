> Lees ook onze eerdere delen

De helft van de tafel in de serviceflat van Honoré D’haese en zijn vrouw Maria wordt ingenomen door een computer. Hij is netjes afgedekt met een kussensloop, zodat het stof geen vrij spel krijgt. Dochter Martine: ‘Hij heeft hem nog niet zo lang geleden gekocht. Waar koop jij die dingen, vader?’

Honoré D’haese «Kopen? Op Bol.com. En op Coolblue.»

Martine D’haese «Hij bestelt alles online: van kookpotten tot inktcartridges voor zijn nieuwe printer. Ja, voor iemand van 100 is hij nog bij de pinken.»

Honoré «En ik herinner me nog alles. Uw blaadje is te klein voor alles wat ik mij nog herinner.

»Ik ben geboren op 1 maart 1919. Ik was een vredeskind – de oorlog was net voorbij. Ik ben geboren in Mere, in de Vijverstraat.»