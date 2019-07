Vijftien jaar Tomorrowland in vijftien momenten: van Dimitri Vegas & Like Mike op de camping tot de opkomst van de aftermovie

'60.000 man van links naar rechts zien springen: dat geeft zo'n kick. Voor hetzelfde geld springen ze niet, hè'

1 De eerste editie: DJ Tiësto zegt af (2005)

Hét hoogtepunt van de allereerste Tomorrowland vond dat weekend plaats op een ander festival: Marktrock. Want de Nederlandse dj Tiësto had niet alleen gecanceld als headliner in Boom, hij was ook nog even doodleuk op het concurrerende festival in Leuven gaan spelen. Resultaat: slechts 8.700 bezoekers voor de eerste editie. Ook in 2006 zakten maar 9.000 danceliefhebbers naar Boom af. Michiel Beers, samen met zijn broer Manu de mediaschuwe organisator van Tomorrowland, zei daarover twee jaar geleden in een exclusief interview in Humo: ‘Men snapte het concept gewoon nog niet goed. Een festival met elektronische muziek, overdag?’ De eerste drie jaar draaide het evenement zelfs verlies. Dance zat nog volop in het nachtleven, in de stroboscopen en blacklights van de discotheken en afterclubs.