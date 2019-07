Tip 1: Zorg voor een stabiel podium

Stijn Meuris (Noordkaap, Meuris) «Eigenlijk is een podium altijd een accident waiting to happen. Tegenwoordig is dat een hoogtechnologische omgeving waar van alles kan misgaan. Vroeger was het een omgekeerde bierbak, je moest al goed zot zijn om daar op te gaan staan (lacht). Op de Four Level Party in Laken in de jaren 90, een soort indoor mini-Pukkelpop, ben ik door het podium gezakt. Het was slecht gemonteerd, waardoor het als ijsschotsen uit elkaar dreef. Ik belandde er dus onder, maar doordat er enorm veel rook hing, zag het publiek niet eens dat ik weg was. Zelfs een deel van mijn band had het niet door. Mijn bril was helaas op het podium blijven liggen en het heeft een tijd geduurd voor ik mijn weg had teruggevonden. De voorkant was met doeken afgedekt, dus moest ik naar de achterkant kruipen, waar een gaatje was. Toen ik terug naar boven wilde klimmen, hield een nogal stuurse securityguard mij tegen: ‘Nee nee, de groep is aan het spelen.’ ‘Maar ik ben de zanger,’ pareerde ik. ‘Dat kan niet,’ zei hij, ‘want die draagt een bril.’ (lacht) Mijn eigen groepsleden keken ook verbaasd toen ze me voor de tweede keer op het podium zagen verschijnen.»

Peter Slabbynck (Red Zebra) «Met Red Zebra speelden we in de jaren 2000 ergens in Limburg op een soort van chirofestival, waar zowat alles misliep. Zo had men een gat van een halve meter gelaten tussen het podium en de trap. Ik had dat niet gezien en ben met één been in dat gat getrapt. Half kreupel heb ik moeten optreden.»

Elko Blijweert (Dead Man Ray) «Tijdens mijn eerste gastoptreden met Front 242 heeft frontman Richard 23 al mijn effectpedalen van het podium getrapt, nadat hij er tijdens zijn entree over was gevallen. Maar dat materiaal had ik speciaal voor de gelegenheid van Rudy Trouvé (o.a. Dead Man Ray, red.) geleend, dus ik ben ernaar gaan zoeken tussen het publiek. Daarna wilde de security mij niet terug op het podium laten, omdat ze niet geloofden dat ik meespeelde: ‘Front 242, da’s zonder gitaar!’»