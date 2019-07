Het verstand van Nederland René ten Bos: 'Uitstervende dieren deren ons niet'

Zijn laatste boek, ‘Extinctie’, handelde over het verdwijnen van diersoorten. Vreemd is dat niet, want volgens Ten Bos is biologische uitroeiing het nijpendste probleem in het antropoceen, het tijdperk waarin de mens onuitwisbare sporen nalaat op de aarde. ‘Er voltrekt zich een ecologische catastrofe. Soorten sterven in hoog tempo uit. De vraag is waarom we ons dat nauwelijks aantrekken. Waarom het ons niet raakt.’

– Wat is uw antwoord op die vraag?

TEN BOS «Mensen moeten dingen zíén. Denk aan de bootvluchtelingen: als een dood kind op het strand aanspoelt, is iedereen geraakt. Van extinctie zijn geen beelden. Mensen nemen de wereld waar zoals hij nú is. Dat er minder vogels en minder vissen zijn, vinden we normaal. We vergeten hoe het vroeger was.»