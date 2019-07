Tom Coninx doet aan guerrillaverslaggeving, zo blijkt: hij infiltreert zonder officiële accreditatie in de Tour, samen met ex-renner en Parijs-Roubaix-winnaar Johan Vansummeren – Summie voor de vrienden – en zijn 18-jarige cameraman en monteur Cédric De Boeck. Op scooters.

Tom Coninx «Op die scooters zijn we vóór alle anderen bij het hotel van de ritwinnaar. De andere verslaggevers, die samen aan de finish staan, moeten allemaal op dezelfde weg in auto’s aanschuiven om aan dat hotel te geraken. Om aan de finish te mogen staan, heb je een accreditatie nodig, maar die kost 250 euro per persoon per dag. Daar hebben we het budget niet voor. Dus wachten we de winnaar elke dag op aan zijn hotel en erna zetten we onze beelden razendsnel online.»