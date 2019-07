Een callgirl klapt uit de biecht: 'Zonder diploma sta je nergens'

Over het beroep van callgirl wordt nog steeds geheimzinnig gedaan. Maar hoe gaat dat precies? Volstaat het om een smartphone en een autootje te kopen, en dan: hup maar? Of heb je een diploma nodig?

Beyoncia (sinds 2015 voltijds escortmeisje) «Zonder diploma sta je tegenwoordig nergens. Ik heb de graad van professionele bachelor in de Callgirlwetenschappen behaald. Er wordt weleens beweerd dat je een academische bachelor of zelfs een masterdiploma nodig hebt om een universitair te kunnen soigneren, maar dat is onzin.»

HUMO Welke vakken krijg je in zo’n opleiding?

Beyoncia «Je krijgt een brede algemene vorming, want klanten vragen de vreemdste dingen. Sommigen willen een massage: dan ben je blij dat je Basisbeginselen van de Kinesitherapie achter de kiezen hebt. Een ander belangrijk vak is Inleiding tot de Criminologie.»

HUMO Waarvoor heb je dat nodig? Om gangstermeisje te spelen?

Beyoncia «Je moet dat breder zien. Mannen houden van spanning. Om de actualiteit er even bij te halen: bijna elke maand moet ik een man chanteren. Die kerels raken alleen opgewonden als ik met een kinderstemmetje fezel: ‘En nu ga ik fotootjes maken van ons beiden in ons blootje, en als je niet wilt dat ik die doorstuur naar je vrouwtje, ga je me véél centjes moeten geven!’ Dan kraaien ze van genot. Vaak staan ze een week later hijgerig op mijn voicemail: ‘Lieveling, ik heb net vijfduizend eurootjes overgeschreven naar je poezelige rekeningetje, terwijl ik helemaal naakt en met een uitgeholde watermeloen achter mijn computer...’ De verdere details zal ik u besparen.

»Een ander essentieel vak is Analyse van de Dramaturgie. Als je dat niet onder de knie hebt, kun je het wel vergeten.»

HUMO Vertel!

Beyoncia «Mannen scheppen graag op tegenover hun vrienden. Onlangs moest ik om vier uur ’s namiddags postvatten in zo’n typisch wielertoeristencafé. Mijn klant kwam daar met zijn fietsvrienden binnengevallen na een zomers ritje, en na drie Duvels riep hij tegen zijn maten: ‘Weet ge, ik kan om het even welk wijf krijgen. Ziet ge die blonde stoot daar aan dat tafeltje? Let maar eens op!’

»Die man liep naar mij toe, terwijl ik zogezegd met een vriendin zat te bellen. Ik begon in mijn gsm te hijgen: ‘O Nathalie! Amai, ik zie ineens een droomvent afkomen! Oh my God! Ik word zo tochtig als een koe in een Spaanse arena! Aah, knappe wielertoerist, ruk de kleren van mijn lijf en neem me op dit tafeltje, maar laat me er eerst even met een natte vod over gaan, want het is wat plakkerig, ik veronderstel dat er net een paar kinderen met limonade hebben zitten smossen. Kom, gij Peter Sagan-achtige dikzak van een eind in de veertig, demareer tussen mijn dijen en verover de bollentrui in mijn hooggebergte...’ Enzovoort.»

HUMO Dat zijn al stevige theatermonologen.

Beyoncia «Zeker, maar method acting is ook heel belangrijk. Twee maanden geleden moest ik een man pijpen tijdens het dessert, op het lentefeest van zijn zoontje. Dat heeft me twee volle dagen voorbereidingen gekost. Ik moest onopvallend mee met de traiteur, het diner mee opdienen en zo. En daarna ongezien onder de tafel verdwijnen en mijn ding doen. Dat vond hij het summum van de top: tussen familie en vrienden, ongezien, terwijl zijn vrouw twee stoelen verder zat... Maar ja, hoe herken je die klant dan onder de tafel?

»Ik was vollen bak bezig toen ik ineens een bezorgde stem hoorde: ‘Maar bompie, ge begint ineens zo te zweten. Voelt ge u wel goed?’ Daarop hijgde een bejaarde man: ‘Ik voel mij super, maar wel een beetje raar. Aargh! Nóg!’

»Ja, zo leer je steeds bij in dit vak. Met vallen en opstaan ontdek je nieuwe dingen. Zoals in dit geval: je kunt beter vooraf aan de klant vragen of hij een merkteken op zijn gulp wil aanbrengen. Bijvoorbeeld een rode anjer. Dat heeft ook wel iets romantisch, vind ik.»