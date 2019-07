Help, het is weer zomer! In het warmste seizoen, wanneer de hormonen in bloei staan en de geile apen bij trosjes uit de bomen vallen, worstelen jongeren met opvallend meer vragen over liefde, relaties en seksualiteit dan in de rest van het jaar. Vragen die MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael, Seksuolotte voor de vrienden, sinds kort van antwoorden en gratis tips voorziet in haar nieuwe ‘Summerproof’-podcast. ‘Het beste is om vooraf afspraken te maken: dit is voor een week.’