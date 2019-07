Bruno Wyndaele: 'Zoals een volk de leiders krijgt die het verdient, zo krijgt het ook de tv-programma's. 'Love Island', dus'

HUMO Sla je niet te snel in paniek? De tv-zomer is toch altijd magertjes geweest?

Bruno Wyndaele «Omdat we er al jaren aan gewend zijn, zien we het probleem niet. Als je een kikker in een pot kokend water gooit, springt hij eruit. Laat je het water langzaam opwarmen, dan blijft hij zitten. ‘Ach, het is zomer, er is niks op televisie,’ denkt de kijker. Maar het uitzendschema oogde nooit zo mager. De drie grote zenders – Eén, VTM en VIER – lossen de rol. Niet om ons te pesten, maar omdat ze de centen niet meer hebben. En het is nog maar de vraag of het na de zomer beter wordt.»

HUMO Waar knelt het schoentje?