'De tienerperikelen van Olivia Wilde: 'Frustrerend hoe alles draaide om hard werken''

– Je hebt al gezegd dat ‘Booksmart’ een ‘film van een generatie’ moest worden. Wat betekent dat voor jou?

Olivia Wilde «Ik denk dan aan ‘The Breakfast Club’ of ‘Ferris Bueller’s Day Off’, films over hoe opwindend het is om jong te zijn. Dat zijn klassiekers: ze zijn uitgekomen vlak na mijn geboorte (in 1985 en 1986, red.), maar ik heb ze ook gezien toen ik opgroeide, en tieners vandaag kennen ze nog steeds. Dat heeft z’n redenen: ze hebben diepgang, ze gaan over de emotionele crisissen die je als puber en adolescent door moet, ze tonen hoe jong zijn tegelijk hilarisch en pijnlijk kan zijn. Dat zijn de tienerkomedies van de laatste jaren kwijtgeraakt.»