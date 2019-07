Luka Cruysberghs «De hemel op aarde, dat is op dit moment mijn wereld. ’t Is heerlijk om zonder herexamens van de zomervakantie te kunnen genieten, en al helemaal wanneer je ook nog eens in Rome en Assisi mag optreden. Alles in mijn leven valt op dit moment op zijn plaats. Ik voel me ongeveer net zo gelukkig als in mijn kindertijd, toen ik nog geen zorgen had en gewoon mijn leven leidde zonder me ooit iets af te vragen.»

HUMO Mocht ik 18 zijn en weten dat ik op een podium in Rome moest gaan zingen, ik zou het besterven van de zenuwen.