Zou Stig Broeckx in de Tour hebben meegereden als hij drie jaar geleden niet zo noodlottig ten val was gekomen? Dat hij weigert om die vraag aan zichzelf te stellen, is Stig ten voeten uit: liever dan zich te verbijten om wat had kunnen zijn, verheugt hij zich over wat ís. Over de gemotoriseerde gocart bijvoorbeeld waarmee hij dezer dagen Dessel en omgeving onveilig maakt.