Nico Dijkshoorn over zijn hemel en hel: 'Een onenightstand met Taylor Swift!'

Nico Dijkshoorn «Een oranje sportzomer: ik ken niet zo gek veel dingen die ik helser vind. En de zomer is wat dat betreft behóórlijk slecht begonnen, want ik weet niet of jullie in België er ook wat van hebben meegekregen, maar in Nederland zijn ze nu nog altijd niet uitgepraat over de zogenaamde glansprestatie van onze nationale voetbalvrouwen op het WK. Terwijl ze de slechtste wedstrijden hebben gespeeld die ik in de afgelopen – pak ’m beet – zevenenveertig jaar heb gezien. Niet om áán te gluren was het, en toch staat het hele land met oranje hoedjes op te feesten.»

HUMO Geen fan van vrouwenvoetbal, Nico?