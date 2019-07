Vijfentwintig jaar geleden stapte Steven Thomassen – we go way back – binnen op de redactie van Het Belang van Limburg, waar we beiden als freelancer aan de slag waren. Hij ging een boekingskantoor oprichten, en had daarvoor vijf mogelijke namen opgelijst. Ík mocht kiezen. Boiling Point viel meteen af, de andere drie herinner ik mij niet meer, Toutpartout was de beste. Zonder dank.

De afgelopen kwarteeuw groeide Toutpartout uit tot een begrip op de Europese concertmarkt, en dikwijls bleven ook groter wordende vissen als Kurt Vile, Beach House, en Kevin Morby Thomassen trouw. Tussendoor was hij ook manager, eigenaar van platenfirma Labelman, en had hij in Hasselt een platenzaak.