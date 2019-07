Willem Lemmens, professor filosofie en man van Kathleen Cools: 'Als ik op sociale media lees dat mijn vrouw een rotwijf is, dan word ik daar kwaad van, ja'

In tegenstelling tot zijn vrouw, VRT-journaliste Kathleen Cools (55), mijdt filosoof Willem Lemmens (56) doorgaans de media. Eén enkele keer mengt de hoogleraar ethiek aan de Universiteit Antwerpen zich in het debat over euthanasie op basis van ondraaglijk psychisch lijden, maar verder buigt hij zich het liefst in alle rust over de zin van het leven en volgt hij de actualiteit simpelweg vanop de bank: ‘Als het minder was, zeg ik: ‘Saaie uitzending.’ Ik mag dat. Maar naar Kathleens interview met Dries Van Langenhove heb ik geamuseerd zitten kijken.’