De culturele-bagage-rage (1): Wat u zeker gezien, gehoord en gelezen moet hebben

Uit zowat alle internationale rankings blijkt dat de kwaliteit van ons onderwijs fors achteruitboert. Alleen in de discipline verbaal intimideren en beledigen van leraren staat Vlaanderen nog aan de top. Eén geruststelling: onze leerlingen zijn mondig genoeg. Maar weten ze ook veel? Zijn het culturele omnivoren die op hun smartphone continu op zoek zijn naar kennis of zijn het intellectuele analfabeten die hun tijd verspillen op YouTube en Instagram? En: over welke bagage zouden ze eigenlijk moeten beschikken? We vroegen het aan prominente smaakmakers zoals VRT-journalist Rudi Vranckx, onderwijsminister Hilde Crevits, Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire en technologiespecialist Peter Hinssen.