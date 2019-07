'Het korte rokje van een collega kan mijn gedachten al doen afdwalen, en ik val niet eens op vrouwen'

Over mijn erotische fantasieën praten?’ vroeg de man, gehuld in weinig meer dan een lederen harnas. ‘Oei, nee, dat is me toch te persoonlijk.’

Behalve op erotica- en huishoudbeurzen, vatte Stichting Nieuwe Helden het voorbije jaar post op talrijke muziek- en kunstenfestivals in Vlaanderen en Nederland om er erotische fantasieën te verzamelen. Toevallige voorbijgangers werden uitgenodigd in de tot opnamestudio omgebouwde caravan om er – anoniem – hun fantasie de vrije loop te laten. Behalve de obligate trio’s en tepelklemmen passeerden ook minder sexy, maar net zo belangrijke onderwerpen de revue: taboe, schaamte, sleur.