– Wat is de rode draad van jouw drie documentaires?

Asif Kapadia «Het zijn levensverhalen over beroemdheden waarvan het publiek weet hoe ze eindigen: bij Senna en Winehouse was dat met hun dood, Maradona is obees en drugsverslaafd geworden. Ik wil laten zien hoe ze op dat punt zijn beland.»

– Het grote verschil is natuurlijk dat Maradona nog leeft.