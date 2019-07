'Wij zijn gasten die rock willen spelen maar dat eigenlijk niet zo goed kunnen'

Zonnebrillen, jeansjasjes en lange zwarte broeken, maar géén sterallures: de waard schrikt zich een ongeluk wanneer Thibault Christiaensen, Alexander van der Wallen en Robin Borghgraef op een terras op ’t Eilandje in Antwerpen een kóffie bestellen in plaats van een pint. De drie zijn de frontmannen van respectievelijk Equal Idiots, Black Leather Jacket en Sons. Ze hebben allen een roemrijk verleden in de StuBru-talentenjacht ‘De nieuwe lichting’ en scoorden meerdere hits in ‘De afrekening’. Deze zomer spelen de drie de festivals plat met hun hoogstens uit drie akkoorden bestaande songs – check singles ‘Run’ van Equal Idiots, ‘Village People’ van Black Leather Jacket en ‘Naughty’ van Sons.

Dat we in Antwerpen afspreken is geen toeval. De Vlaamse garagerock heeft roots in de Kempen en concentreert zich anno 2019 rond de Koekenstad. Onze vaderlandse garagerockers gaan naar elkaars shows en drinken achteraf samen een pint. Of een koffie.