'We hebben hits te veel: ik denk dat veel groepen in onze schoenen zouden willen staan'

Hall & Oates maakten wonderschone popplaten in de jaren 70, maar het monstersucces volgde pas in de eighties met wereldhits als ‘Out of Touch’, ‘Rich Girl’ en ‘Everytime You Go Away’, waarmee Paul Young zijn voordeel deed. Ik spreek de intussen 71-jarige John Oates (Hall is anderhalf jaar ouder) net voor hun soundcheck in Deurne, waar ze die avond een set vol hits zullen spelen, maar er net zo goed een totaal andere hadden kunnen vullen met evenveel hits.

HUMO Een setlist moeten samenstellen als je weet dat het publiek op minstens dertig songs zit te wachten: ik zou niet in je schoenen willen staan.