Gilles de Kerchove, EU-coördinator voor terrorismebestrijding: 'Jihaditerrorisme en extreemrechts delen dezelfde principes: xenofobie, racisme en misogynie'

Hout vasthouden: sinds de aanslagen in Zaventem en in metrostation Maalbeek in maart 2016 heeft ons land geen grote terroristische incidenten meer gekend. Dat is mede te danken aan Belgisch topambtenaar Gilles de Kerchove, de jurist die sinds 2007 de terrorismebestrijding van de Europese Unie coördineert. Maar, zegt hij, de dreiging is nog niet geweken. Terugkerende jihadstrijders, extreemrechtse lone actors, IS 2.0: ‘Als je geen politiestaat wilt, moet je aanvaarden dat er risico’s blijven bestaan.’