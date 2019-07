'Hoe komt het dat ik met elke man naar bed ga of veel drink? Ik weet het niet'

HUMO We móéten het wel vragen: waarom wil je per se die badpakkenspecial?

Julie Cafmeyer «Al sinds mijn tienerjaren krijg ik commentaar op mijn lichaam: ‘Je hebt een buikje. Kijk maar uit, straks word je nog dik.’ ‘Zou je niet eerst wat afvallen voordat je in dat badpak het strand opgaat?’ Op kerstdag 2017 werd het me te veel. Mijn vader had me een Adidas-broek gegeven, omdat hij vond dat ik meer moest sporten. Ik ben ontploft en heb geroepen: ‘Ik heb er genoeg van, ik ben niet te dik! Dit is een vrouwenlichaam, míjn lichaam, een gezónd lichaam!’ Ik heb toen een heel duur badpak gekocht en besloten: dit jaar ga ik zónder kleren het strand op. Dat durfde ik ervoor niet meer, uit angst voor opmerkingen. Niet dat ik al helemaal ben verlost van mijn schaamte: in middens waar er veel over sport en proteïneshakes wordt gepraat, krijg ik nog altijd het gevoel dat mensen teleurgesteld zijn in mij en naar een buikje kijken alsof daar iets vreselijk fout aan is.»