Sea-Watch-kapitein Carola Rackete: 'Dat er honderden mensen op zee omkomen, is een politieke beslissing'

'Dat er honderden mensen op zee omkomen, is een politieke beslissing'

Carola Rackete is intussen weer op vrije voeten, in afwachting van haar proces. Ze krijgt doodsbedreigingen en houdt zich schuil op een geheime verblijfplaats tot ze terug naar Duitsland kan. Toen ze in de nacht van 28 op 29 juni met de ‘Sea-Watch 3’ koers zette naar de haven van Lampedusa, waren er 41 migranten aan boord: vluchtelingen uit Kameroen, Guinee, Ghana, Burkina Faso, Egypte en Mali, die vanuit Libië de oversteek hadden gewaagd.

– Wat deed u besluiten om het aanmeerverbod te negeren?