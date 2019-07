Remco Campert wordt 90 jaar: 'Ik schaam me voor weinig. Waarom zou ik? Wat je gedaan hebt, is toch achter de rug'

'Niet alles lukt nog. Stoppen met schrijven lukt ook niet meer'

Onlangs is zijn bundel ‘Dagelijksheden’ verschenen, een selectie van columns uit de jaren vóór het moment dat hij liet weten: ik hou ermee op. Dat was in het voorjaar van 2018, het werd hem te veel. ‘Ik ben 88, ik schrijf drie stukjes per week, het is ook wel een keer genoeg.’

‘Remco Campert stopt met schrijven’ kopten meteen alle kranten en tot zijn eigen verbijstering was het zelfs op het journaal. ‘Is zoiets nieuws?’ zei hij een week later, met opgetrokken wenkbrauwen een sigaret opstekend. ‘Nou ja.’