Hij rijgt de successen aaneen met Radiohead en heeft net de prachtige plaat ‘Anima’ uitgebracht, maar Thom Yorke denkt nog steeds dat alles in duigen zal vallen. De Britse zanger en muzikant blijft bezeten door muziek maken én luisteren. ‘Als me dat niet lukt, word ik angstig. Als ik wil schrijven over hoe ik me voel, maar er komt niets? Vreselijk.’