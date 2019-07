Nu de competitiestart om de hoek loert, is het weer tijd om de trainers uit 1A op hun voorspellende gaven te testen. Ons panel ziet operatie ‘Schone handen’ als een donkere schaduw over het seizoen hangen, maar ontwaart met Vincent Kompany wel een eenzaam lichtje in de duisternis. Volgens de ene is hij de nieuwe kampioenenmaker van paars-wit, volgens de ander is hij voorlopig nog een maatje te klein nog voor blauw-zwart. ‘Het wordt moeilijk om Club af te stoppen.’