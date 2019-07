Humo's Netflix-tips voor zalige zomeravonden (SLOT): documentaires

'De olijke avonturen van Bhagwan en Trump'

Five Came Back - drie afleveringen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven vijf Hollywood-regisseurs – William Wyler, Frank Capra, George Stevens, John Ford en John Huston – zich op bij het leger om hun talent ten dienste te stellen van de goede zaak. Ze werden naar het front gestuurd: niet om de wapens op te nemen, maar om propagandafilms te maken voor het bioscooppubliek thuis. Het uitstekende ‘Five Came Back’ biedt oorlogs- en filmgeschiedenis in één: de reeks toont hoe de vijf hun films konden draaien en behandelt de rol ervan in de afloop van WO II, maar laat ook beroemde fans als Steven Spielberg en Paul Greengrass vertellen over de cinematografische waarde van ‘The Battle of Midway’, ‘Tunisian Victory’ of – andere tijden! – ‘The Negro Soldier’.