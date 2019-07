De zomer van (ss) (5): 'Alden Biesen in Bilzen: nog lang niet genoeg bejubeld'

'Buiten de lijntjes en buiten de grenzen'

Open kasteelpoorten

Ik hou van antiek, maar ook voor mij is het snuisteren naar brocante op de vroegmarkt van Tongeren slechts een excuus om even later lekker te gaan eten in één van de charmante restaurantjes daar. Trouwens, de antiekhandelaars hebben tegen de tijd dat u aankomt toch al hun slag geslagen, zodat u slechts tweede keus rest – het is een publiek geheim dat een handelaar die iets bijzonders op de kop heeft getikt zich éérst tot een bevriende handelaar wendt, en pas als die het object niet wil, en drie andere evenmin, belandt het op een brocantemarkt. En laat u niet vangen door iemand die een prul vintage noemt: wie mij kan vertellen op precíés welke dag ‘oude waardeloze rommel’ verandert in ‘peperdure vintage’, wint een gratis abonnement.