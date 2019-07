Marc Didden: 'Ik stel voor dat alle herhalingen in het vervolg vervangen worden door previews van het komende seizoen'

Als ik ooit heerser van de wereld word – het zit eraan te komen, ik voel het aan mijn H2O – dan is het eerste wat ik doe alle zomerherhalingen op tv verbieden waaraan ik de rest van het jaar lichtjes verslaafd ben.

Het stoort me dat bazen van zowel staatsomroepen als andere commerciële zenders ervan lijken uit te gaan dat God en werkelijk álle kleine Pierkes van mei tot oktober de hort op gaan.

De statistieken spreken dat tegen. De meeste mensen hebben geen geld of zin om tijdens de warme maanden op reis te gaan, en zij die dat wel doen, kiezen vaak voor een rustplek die zich ergens tussen Aarlen en Oostende bevindt.

Laat ons wel wezen: het zijn vooral de mensen van de omroepen zélf die zuidwaarts verdwijnen, en daardoor wellicht denken dat de achterblijvers geen enkele televisuele nood meer hebben.

Dus gaat zowel in Vilvoorde als aan de Reyerslaan de vinger op de repeatknop en worden de meest belegen restjes uit de omroepvrieskast nauwelijks opgewarmd in de huiskamers gespuid.

Dat heeft wellicht ook budgettair geïnspireerde redenen, maar het is geen goed idee om dingen opnieuw te tonen die pas anderhalf jaar geleden op de buis te zien waren. Het menselijk brein – dat heb ik van iemand in een witte jas – begint zo’n beelden namelijk pas te wissen na een jaar of vijf opslag.

Om toch op een positieve noot te eindigen nog een tip: ik stel voor dat alle herhalingen in het vervolg vervangen worden door previews van wat er het komende seizoen op til is. Kost niks, en dan kunnen thuisblijvers als ik eindelijk ook eens de vreugde van de wintersport ontdekken. Marc Didden