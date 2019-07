Bram Verbruggen over zijn hemel en hel: 'Een geweldige kick, maar voor hetzelfde geld was ik er nu niet meer'

Bram Verbruggen «Ik woon in Langdorp bij Aarschot, 45 kilometer van de VRT. Op dit moment rijd ik nog met de -auto heen en terug, want ik neem altijd vers gestreken kleren mee om het weer te presenteren. Maar zodra ik mijn nummerplaat heb – ik wacht verdorie al twee weken – wil ik enkel nog met de elektrische fiets gaan. Ook naar mijn job bij Defensie, waar ik vier vijfde van mijn tijd werk, en waar ik nu nog met de koersfiets naartoe rijd.»

HUMO Sportieveling?

Verbruggen «Zeker weten. Ik heb in april nog een marathon gelopen, maar au fond ben ik een fietser. En inmiddels is het alweer een tijdje geleden, maar ik doe ook aan zweefvliegen. Dat heb ik geleerd tussen m’n zestiende en m’n achttiende, tijdens mijn opleiding bij de luchtkadetten. Toen was het mijn droom om gevechtspiloot te -worden, maar aangezien dat nooit méér is geworden dan een droom, ben ik blijven zweefvliegen. Als ik rondjes draai met mijn vliegtuig om op de thermiek te klimmen, gebeurt het weleens dat een roofvogel mee komt cirkelen. Hier beneden let ik nooit zo op vogels, maar in de lucht zijn dat telkens wonderlijke momenten.»