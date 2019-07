Layla El-Dekmak «Dat ben ik, samen met een vriendin met wie ik vorig jaar een maand lang in een busje door Australië ben getrokken. Een schitterende vakantie was dat, niet in de laatste plaats omdat ik er de hele tijd het gevoel heb gehad dat ik echt goed kon surfen (lacht).»

HUMO Wat in werkelijkheid niet het geval is?

El-Dekmak «Nee, ik surf pas sinds mijn 23ste, dus eigenlijk ben ik nog maar een beginneling. Daar ben ik achter gekomen in Portugal. In Australië of Nicaragua zijn de omstandigheden tamelijk gemakkelijk, maar in Portugal is de zee ruw en wild, en kun je behoorlijk slecht terechtkomen: bij hoogtij zie je de onderliggende rotsen niet. Dus ja, ik had een paar ferme sneeën en blauwe plekken toen ik terugkwam. Niet erg hoor, dat neem ik er met plezier bij. Want ik ben gek op surfen, ik ken niks dat me zo’n gevoel van vrijheid en rust geeft. Je hebt ook focus nodig wanneer je surft, dus je denkt de hele tijd nergens anders aan.»