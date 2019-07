Johannes Faes «Mijn vrouw ergert zich weleens aan mij omdat ik zowat het tegendeel ben van een spraakwaterval. Mannen gebruiken sowieso al veel minder woorden dan vrouwen om te communiceren, maar in mijn geval is het toch wel extreem. Marta zou graag eens met me over koetjes en kalfjes kunnen babbelen, maar bij mij zit dat er gewoon minder in. Onze oudste, Gabriël, heeft dat ook: die zegt enkel het broodnodige. Maar dat is er dan wel vaak boenk op.»

HUMO Waar erger jij je zelf zoal aan?

Faes «Aan stadsduiven. En aan wielertoeristen. En aan het huidige politieke klimaat. ’t Is hard tegen hard tegenwoordig, en dat weegt weleens op mijn gemoed.»