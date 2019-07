Six Strings met Luc De Vos: 'Verkoop nooit een gitaar. Als je geld nodig hebt, ga dan werken'

Ex-roadie Michel Hakim Moldenhauer fotografeerde de afgelopen jaren voor zijn Six String Project ruim tweehonderd Belgische muzikanten met hun favoriete gitaar en interviewde hen over hun instrument. Dit najaar verschijnt het hele project als boek in drie delen, Humo laat u deze zomer zes weken lang voorproeven. Deze week: Luc De Vos en zijn Gibson Les Paul.