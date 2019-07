'Het is onmiskenbaar een strategie geweest om er een beetje slordig uit te zien. De grappige, verwarde man: daar scoort hij mee'

Humo dook in de archieven en sprak met Patrick Bernhart, de publicist die in zijn biografie ‘Boris – Bestemming bereikt’ Johnsons opmars naar Downing Street heeft geanalyseerd, en hem portretteert als een complex, gelaagd man.

PATRICK BERNHART «Of je nu voor of tegen Boris Johnson bent, je kunt niet anders dan het spannend vinden dat hij nu de premier van het Verenigd Koninkrijk is. Niemand weet hoe het zal lopen.»

HUMO Is hij een fijne man?

BERNHART «Ik geloof dat hij leuk gezelschap is om mee uit eten te gaan, met flink wat wijntjes erbij, en dan een afzakkertje in de pub. Maar hoewel hij joviaal overkomt, is hij eigenlijk geen man die met vrienden op stap gaat. Hij doet wel vriendelijk, maar heeft weinig echte vrienden.»

HOOGMOED

Toen Marina Wheeler, de tweede vrouw van Boris Johnson, in 1992 iets begon met de bevlogen journalist die vanachter zijn bureau in Brussel scudraketjes afvuurde op de Europese Unie, wilde ze graag weten op welke man ze verliefd was geworden. ‘Volgens mij is hij een geval van nietsontziende ambitie,’ antwoordde Sonia Purnell, toen een collega van Johnson bij The Daily Telegraph – later zou ze een prima biografie over hem schrijven. In een interview uit 2005 gaf Johnson die oceanische ambitie zelf toe: ‘Ik word voortgestuwd door egomanie, door het nooit inslapende verlangen naar meer, beter en hoger.’

BERNHART «Eerzucht bepaalt hem. Als 5-jarige al wilde Johnson king of the world worden. Iets later vond hij president van de Verenigde Staten ook wel interessant – theoretisch was dat mogelijk, want Johnson is in New York geboren en heeft ook de Amerikaanse nationaliteit. En in zijn studententijd zei hij dat premier van het Verenigd Koninkrijk ook mooi zou zijn.

»Die ambitie om de beste te zijn werd erin gepompt door zijn vader, Stanley Johnson. Kwam Boris thuis met een goed cijfer, dan vroeg Stanley waarom het geen héél goed cijfer was. Hij speelde zijn kinderen – Boris heeft twee broers en een zus – ook tegen elkaar uit, hij hitste de onderlinge strijd voortdurend op.»