Leef je anders als je je sterfdatum weet? Dat onderzoekt de Amerikaanse Chloe Benjamin (30) in haar tweede roman ‘De onsterfelijken’. Een vraag die zo blijkt aan te slaan dat het boek een onverbiddelijke bestseller werd en ook in vele koffers belandde. Maar hoewel het boek inderdaad de ultieme pageturner voor op vakantie is, kwam het volgens de auteur ‘vanuit mijn hart, en vanuit mijn diepste ongemakken.’