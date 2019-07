De cri de coeur van Christine and the Queens: 'Die ziekelijke verering van roem in onze wereld verontrust mij'

'Die ziekelijke verering van roem in onze wereld verontrust mij'

HUMO Je eerste grote Belgische optreden was op Rock Werchter in 2015, in de KluB C-tent. Het werd een memorabel concert waarbij het zweet zowat van de muren droop. Goed een maand later stond je op het hoofdpodium van Pukkelpop, maar dat bleek ineens véél te groot: wég magie. Ik vroeg me toen af: voel je het als artiest aan wanneer een podium nog te groot is?

Héloïse Létissier «Dat was in ieder geval een bijzondere tournee voor mij, die eerste grote festivalzomer. Puur op intuïtie, en totaal niet gestuurd door commerciële doeleinden, had ik mijn eerste plaat ‘Chaleur humaine’ gemaakt. Ik herinner me nog meetings met mijn platenfirma: ‘Oké, we horen geen radiosingle, maar we zien wel wat er gebeurt.’ En er gebeurde ineens héél veel, ik werd steeds groter. Alsof ik nietsvermoedend in een vliegtuig was gestapt, dat opsteeg en steeds hoger ging vliegen, zonder duidelijke eindbestemming. De eerste festivals waren overweldigend. Als ik mensen in het publiek mijn teksten zag en hoorde meezingen, kon ik alleen maar denken: hoe cool is dat, ze hebben lang genoeg naar de plaat geluisterd om de teksten te kennen!