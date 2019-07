De culturele-bagage-rage (2): Wat u zeker gezien, gehoord en gelezen moet hebben

'Je moet je kinderen een klein beetje liefdevol mishandelen'

Dirk De Wachter: ‘Scherpe kantjes’

HUMO Uit recent onderzoek van hogeschool Odisee blijkt dat de taalvaardigheid van onze studenten daalt. Hebt u daar als professor in de afgelopen jaren iets van gemerkt?

DIRK DE WACHTER «Ik geef les aan toekomstige medici en paramedici. Voor één van mijn cursussen laat ik ze een paper schrijven, en meestal zijn dat goede teksten. Maar af en toe kom ik toch dingen tegen waarvan ik denk: hoe is dat nu toch mógelijk? Zo was er vorig jaar een studente die tot tweemaal toe ‘overleiden’ had geschreven in plaats van ‘overlijden’: daar viel ik toch halvelings van achterover. Ik vroeg haar of haar tekstverwerker geen rood streepje onder dat woord had getrokken, maar ze was zich van geen kwaad bewust.