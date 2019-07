Dood op Tomorrowland: hoe gevaarlijk is de cocktail van drugs en festivals?

'Het slachtoffer lijkt me geen reguliere gebruiker te zijn. De drugs hier zijn sterker dan in het buitenland'

De precieze doodsoorzaak van de 27-jarige Indiër is nog niet bekend, maar volgens de eerste bevindingen van de wetsdokter zijn er ernstige aanwijzingen dat het om een ‘drugsgerelateerd overlijden’ ging. Het parket wilde geen verdere informatie kwijt over het slachtoffer, maar benadrukte dat het de dealers die dit gevaarlijke spul hebben verkocht, snel wil opsporen.

Na een in allerijl uitgevoerde autopsie werd het lichaam van de jonge Indiër in de grootste discretie naar zijn thuisland gerepatrieerd, op vraag van zijn familie. Volgens onze info was de jongeman een telg uit een gegoede Indische familie.