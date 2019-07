'De heisa om de 'Handschuh': 'De politieke correctheid heeft een hysterisch niveau bereikt''

HUMO Bent u een vrouwenhater, mijnheer Akin?

Fatih Akin «Mijn film gaat over geweld tegen vrouwen, maar dat betekent toch niet dat ik dat promóót? Die reactie zegt meer over de maatschappij waarin we leven dan over mij als filmmaker. Het begint erop te lijken dat films zoals deze vandaag niet meer gemaakt mogen worden. Ik begrijp de noodzaak van iets als de #MeToo-beweging of het verzet tegen toxische mannelijkheid, maar de politieke correctheid heeft een hysterisch niveau bereikt.»