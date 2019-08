Gers Pardoel «De hemel op aarde heb ik beleefd toen mijn kinderen werden geboren. In de periode toen mijn zoontje ter wereld kwam, ruim vijf jaar geleden, zat ik niet zo goed in m’n vel. Dat veranderde op die dag in één klap. Zo, dacht ik, dit is mooi! De tranen van blijdschap en geluk sprongen me in de ogen.»

HUMO Waarom zat je niet goed in je vel?

Pardoel «Het was een jaar na mijn grote doorbraak. Ik ging sky-high, en ik scoorde hit na hit na hit: op zich leuk, maar tegelijk ook beangstigend. Wat nu, dacht ik, moet ik mezelf met mijn volgende plaat overtreffen, en nog meer hits zien te scoren? Gek eigenlijk: jarenlang had ik naar die doorbraak toegewerkt, maar toen die er uiteindelijk was, zat ik met de handen in het haar. Maar toen m’n zoontje geboren werd, en twee jaar later ook m’n dochtertje, kon ik alles beter in perspectief plaatsen.»