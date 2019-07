'Zijn grootste bezorgdheid was dat hij met zijn mes in het bot zou blijven steken en gezichtsverlies zou lijden'

Meer dan duizend ernstig getraumatiseerde vrouwen en kinderen zijn de afgelopen jaren uit IS-kampen in Irak gehaald en naar Europa overgebracht. Jan Ilhan Kizilhan (53) leidt een project dat focust op therapie en integratie. Hij is meerdere keren naar Irak gereisd, waar hij met overlevenden en met daders heeft gesproken.

Jan Ilhan Kizilhan «Ik ben geïnteresseerd in de persoon, niet zozeer in zijn wandaden. Ik wil mijn gesprekspartner leren kennen, of dat nu een dader of een slachtoffer is. Ik zoek ook verklaringen voor gruwelijk gedrag: we moeten de motieven van de daders begrijpen.»