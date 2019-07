'Niet alleen Alaphilippe, maar ook veel jonge coureurs zien mijn pa als een vaderfiguur of idool'

Op zijn 17de haalde Thomas Lefevere zijn vliegbrevet voor de helikopter. Daarmee was hij meteen de jongste helikopterpiloot ooit in de Benelux. Tegenwoordig vliegt hij zijn vader en diens renners rond als dat nodig is, hij landde al eens in de tuin van Tom Boonen, en het liefst van al zou hij zijn leven doorbrengen in de lucht. Maar eerst moet hij nog even het Franse gerecht een lesje leren.Dat veroordeelde hem vorige week tot 10.000 euro boete en zes maanden voorwaardelijke celstraf, omdat hij zich tijdens Parijs-Roubaix vorig jaar in het lichtruim zou hebben misdragen.

Thomas Lefevere «Volgens de piloten van wedstrijdorganisator ASO, die de koers filmden, heb ik als een oorlogshelikopter rakelings tussen hun toestellen door gevlogen en heb ik tien meter boven de coureurs gehangen. Complete onzin. Ze hebben ook geen enkel bewijs. Het enige beeld dat ze hebben, is een foto waarop ik op zo’n 150 à 200 meter afstand in mijn helikopter aan het wachten ben tot het peloton gepasseerd is. Ze hadden twee filmende helikopters, dan zou je toch denken dat ze wel beelden hebben van mij terwijl ik voor hun neus vlieg en dicht boven de menigte hang. Maar die hebben ze niet. Dat zegt genoeg.»