'Na de dood van Jeff Buckley voelde ik me miserabel: ik móést zingen, alsof mijn leven ervan afhing'

‘Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell and lilac skin,’ zo beschreef Jeff Buckley zijn meisje Joan Wasser in het postuum verschenen meesterwerkje ‘Everybody Here Wants You’. Wasser, violiste in de rockband The Dambuilders, was drie jaar samen en pas verloofd met Buckley toen het nieuws van zijn dood haar bereikte.

Joan Wasser «Het was de moeilijkste periode uit mijn leven. Ik ben nooit een zangeres willen worden, ik wilde viool spelen. Een prachtig instrument dat, anders dan een gitaar, geen fretten heeft, waardoor je kunt glijden van noot naar noot. Maar de viool deed het na Jeffs dood niet meer voor me. De stem is het enige instrument dat uit je lijf komt en ik voelde me toen zo miserabel dat ik het wilde uitschreeuwen. Ik móést zingen, het voelde alsof mijn leven ervan afhing. Dus begon ik als frontvrouw bij Black Beetle (Wasser verliet The Dambuilders en richtte Black Beetle op met de overgebleven leden van Jeff Buckleys band, red.) en daarna als Joan As Police Woman.»