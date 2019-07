Lauren Versnick «Jens wordt echt niet goed van de hitte, en bovendien hebben we sinds een tijdje twee jonge katten in huis, Maurice en Toulouse, dus we kunnen het risico niet lopen de ramen open te zetten voor wat tocht. Dus ja: een airco moest en zou er komen.»

HUMO Vanwaar Maurice en Toulouse?

Versnick «Die namen waren mijn idee. Net zoals de katten zelf, trouwens. Ik kan mijn wil nogal doordrukken, wat de mensen uit mijn omgeving weleens op de zenuwen kan werken. Mijn moeder (Lynn Wesenbeek, red.) en mijn zus noemen me thuis weleens de sergeant: ‘Ah, de sergeant is hier.’ Vroeger was ik degene die ’s morgens beneden aan de trap mijn mama en mijn zus stond op te jagen: ‘Komaan, we moeten naar school!’ En tijdens de examens wilde ik altijd op een afgesproken moment eten. Ik bepáálde dat gewoon, mijn mama moest maar volgen (lacht). Erg, hè?»