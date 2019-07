Walter Van Steenbrugge over zijn hemel en hel: 'De onverdraagzaamheid in de samenleving weerspiegelt zich in de rechtspraak'

Walter Van Steenbrugge «Ik lees Tussen Hemel & Hel zeer graag, maar het BV-schap en het ego-gedoe dat er vaak rond hangt, zijn niet aan mij besteed. Ik denk altijd: keep it simple.

»Míjn hemel op aarde begint steevast op vrijdagavond, wanneer ik in Gent op de trein richting Oostende stap. Ik weet op dat moment al dat ik de zorgen eventjes achter me zal laten, een gevoel dat nog versterkt wordt als ik drie kwartier later de gezonde zeelucht inadem. En als ik dan mijn sportschoenen aantrek en ga lopen, bij voorkeur bij 5 of 6 beaufort, voel ik me compleet bevrijd. Dat is voor mij de hemel op aarde. Al geniet ik zo mogelijk nóg meer van de laatste zaterdag van iedere maand.»

HUMO Wat gebeurt er dan?