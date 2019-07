'Hoe meer ik me in kernenergie verdiep te, hoe meer ik ervan ben gaan houden'

In een toespraak in 2015 noemde president Barack Obama de klimaatverandering ‘een serieuze bedreiging van de mondiale veiligheid’. Dat hoefde niet te verbazen. De halve bevolking van Syrië was op de vlucht vanwege een burgeroorlog, die volgens experts mede werd veroorzaakt door aanhoudende droogte en mislukte oogsten. Er wordt al jaren gewaarschuwd dat de strijd om natuurlijke hulpbronnen als water en bossen zal leiden tot gewelddadige conflicten.

De interesse van Joshua Goldstein was gewekt. Als professor is hij verbonden aan de American University, met ’s lands grootste opleiding voor internationale betrekkingen. Eerder schreef hij het standaardwerk ‘International Relations’, dat zeker een half miljoen studenten hebben gebruikt, en diverse boeken over oorlogen en conflicten.