50 jaar na de moord op Sharon Tate: de laatste onbezorgde dagen van Roman Polanski

'Bloed, Sharon Tate en tranen'

Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in 1966, op een cocktailfeestje in het Dorchester-hotel. Lsd zette die dagen nog de toon in swinging London. Hij was een overlever van de Holocaust, een filmstudent uit Oost-Europa die naam gemaakt had door claustrofobische drama’s te regisseren, maar die nu zin had om een ander pad te bewandelen, met films waarin seks, horror en kolder met elkaar werden verweven. Zij had haar kindertijd doorgebracht op Amerikaanse legerbasissen, onder meer in Italië. Daar begon ze een modellencarrière die haar tot in Los Angeles bracht en rolletjes opleverde in reclamespotjes en tv-programma’s. Ze deelden dezelfde productiemaatschappij, en het was tijdens een vergadering op het hoofdkantoor dat hij voor het eerst haar naam hoorde vallen. Misschien was ze wel iets voor die nieuwe komedie die hij van plan was te draaien? Een meisje met een Franse naam, zo had het geklonken: Charontait. Of Charontais, hij had het niet helemaal goed verstaan.

'Ze beslisten om samen te trippen: ze deelden een portie lsd, bleven de hele nacht op, vrijden, en toen vertrok ze weer'