Als er één instantie nóg meer gezag heeft dan het BAS en de VAR samen, dan wel Humo’s eminente trainerspanel. Vorige week verklapten ze u al in primeur wie kampioen speelt en wie degradeert. Deze week, in de tweede helft, buigen ze zich over wie topschutter wordt, wie de Gouden Schoen mag opblinken en wie het EK wint. Snel wegkijken als u geen spoilers wil: het wordt een blauw-zwart seizoen met een tricolore apotheose zonder weerga!